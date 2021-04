Brando Giorgi lascia l’Honduras: costretto a rientrare in Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) Brando Giorgi è costretto a lasciare l’Isola dei Famosi per via di un problema di salute Va via da leader Brando Giorgi, che la scorsa settimana ha vinto la prova del fuoco. Il naufrago è costretto a rientrare in Italia per via di un problema all’occhio e dovrà fare degli accertamenti. Ad annunciarlo dall’Honduras in collegamento con la padrona di casa Ilary Blasi è l’inviato Massimiliano Rosolino, che ad inizio puntata ha dato la notizia del suo abbandono. Tra i naufraghi e Brando c’erano stati degli screzi, al punto che l’attore si era ritagliato uno spazio per sé, allontanandosi dal gruppo. Comportamento che gli è costato molte critiche e persino una lite accesa con Ubaldo, che nel corso della ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021)re l’Isola dei Famosi per via di un problema di salute Va via da leader, che la scorsa settimana ha vinto la prova del fuoco. Il naufrago èinper via di un problema all’occhio e dovrà fare degli accertamenti. Ad annunciarlo dalin collegamento con la padrona di casa Ilary Blasi è l’inviato Massimiliano Rosolino, che ad inizio puntata ha dato la notizia del suo abbandono. Tra i naufraghi ec’erano stati degli screzi, al punto che l’attore si era ritagliato uno spazio per sé, allontanandosi dal gruppo. Comportamento che gli è costato molte critiche e persino una lite accesa con Ubaldo, che nel corso della ...

