Brando Giorgi costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi: il motivo (Di giovedì 15 aprile 2021) L'attore è stato costretto a lasciare il reality show per proseguire degli accertamenti medici in Italia: Massimiliano Rosolino spiega tutto L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 15 aprile 2021) L'attore è statoa lasciare il reality show per proseguire degli accertamenti medici in Italia: Massimiliano Rosolino spiega tutto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

MediasetPlay : Brando Giorgi dovrà tornare in Italia per fare degli esami quindi abbandona il gioco. #Isola - IsolaDeiFamosi : Brando Giorgi dovrà rientrare in Italia quindi abbandona il gioco. #Isola - Val_soulreader_ : Ma Brando Giorgi? Mi sono persa un passaggio mi sa #faribona #prelemi - Babooshka___ : La noia di questo momento, Brando Giorgi torna #isola - rossizzo : RT @gabrielsniceass: mi mancano daniela martani e brando giorgi non vivo bene -

Ultime Notizie dalla rete : Brando Giorgi Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: 'Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco' La nuova puntata de L'Isola dei Famosi si apre con un colpo di scena . Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: " Brando Giorgi abbandona il gioco ". Il momentaneo ritiro dal gioco dell'attore si trasforma così in una definitiva arresa e in un repentino rientro in Italia per accertamenti medici dopo un infortunio.

Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi con la benda sull'occhio dopo l'incidente: 'Ho pensato al peggio' Approfondisci: Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: "Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco" Valentina Persia scoppia in lacrime all'Isola dei Famosi e se la prende con ...

Isola 2021, perché Elisa Isoardi ha la benda sull’occhio: l’infortunio La conduttrice ha avuto un piccolo incidente davanti al fuoco ma che ha tenuto il peggio per la vista: cosa è successo ...

L’Isola dei famosi, Brando Giorgi abbandona il gioco: cosa è successo Nel corso della nona puntata de L'Isola dei famosi Rosolino ha annunciato che Brando Giorgi dovrà rientrare in Italia. Ecco cosa è successo.

La nuova puntata de L'Isola dei Famosi si apre con un colpo di scena . Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: "abbandona il gioco ". Il momentaneo ritiro dal gioco dell'attore si trasforma così in una definitiva arresa e in un repentino rientro in Italia per accertamenti medici dopo un infortunio.Approfondisci:a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: "Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco" Valentina Persia scoppia in lacrime all'Isola dei Famosi e se la prende con ...La conduttrice ha avuto un piccolo incidente davanti al fuoco ma che ha tenuto il peggio per la vista: cosa è successo ...Nel corso della nona puntata de L'Isola dei famosi Rosolino ha annunciato che Brando Giorgi dovrà rientrare in Italia. Ecco cosa è successo.