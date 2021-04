Brando Giorgi costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi: il motivo (Di giovedì 15 aprile 2021) Isola dei Famosi L’attore è stato costretto a lasciare il reality show per proseguire degli accertamenti medici in Italia: Massimiliano Rosolino spiega tutto Pubblicato su 15 Aprile 2021 Brando Giorgi ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2021. Il naufrago è stato praticamente costretto a farlo ed è il secondo abbandono di questa edizione. Qualche giorno fa Beppe Braida ha deciso di tornare in Italia per stare vicino ai suoi genitori, dopo che suo papà ha preso il Covid-19. Nella puntata dell’Isola 2021 di stasera, 15 aprile, Massimiliano Rosolino ha spiegato che Brando Giorgi deve tornare in Italia. Negli ultimi daytime l’attore aveva lasciato la spiaggia per degli ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021) Isola deiL’attore è statoa lasciare il reality show per proseguire degli accertamenti medici in Italia: Massimiliano Rosolino spiega tutto Pubblicato su 15 Aprile 2021ha abbandonatodei2021. Il naufrago è stato praticamentea farlo ed è il secondo abbandono di questa edizione. Qualche giorno fa Beppe Braida ha deciso di tornare in Italia per stare vicino ai suoi genitori, dopo che suo papà ha preso il Covid-19. Nella puntata del2021 di stasera, 15 aprile, Massimiliano Rosolino ha spiegato chedeve tornare in Italia. Negli ultimi daytime l’attore aveva lasciato la spiaggia per degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Brando Giorgi Brando Giorgi a L'Isola dei Famosi, l'addio è definitivo: 'Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco' La nuova puntata de L'Isola dei Famosi si apre con un colpo di scena . Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: " Brando Giorgi abbandona il gioco ". Il momentaneo ritiro dal gioco dell'attore si trasforma così in una definitiva arresa e in un repentino rientro in Italia per accertamenti medici dopo un infortunio.

