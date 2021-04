Brando Giorgi a L’Isola dei Famosi, l’addio è definitivo: “Dovrà rientrare in Italia, abbandona il gioco” (Di giovedì 15 aprile 2021) La nuova puntata de L’Isola dei Famosi si apre con un colpo di scena. Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: “Brando Giorgi abbandona il gioco“. Il momentaneo ritiro dal gioco dell’attore si trasforma così in una definitiva arresa e in un repentino rientro in Italia per accertamenti medici dopo un infortunio. Annuncio importantissimo a inizio puntata Nel corso di questa edizione de L’Isola dei Famosi abbiamo assistito a numerosissimi infortuni. Tanti i naufraghi che hanno dovuto abbandonare momentaneamente il gioco a causa di guai fisici, da Roberto Ciufoli a Paul Gascoigne, da Elisa Isoardi a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) La nuova puntata dedeisi apre con un colpo di scena. Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, si collega con Massimiliano Rosolino che fa un annuncio importantissimo: “il“. Il momentaneo ritiro daldell’attore si trasforma così in una definitiva arresa e in un repentino rientro inper accertamenti medici dopo un infortunio. Annuncio importantissimo a inizio puntata Nel corso di questa edizione dedeiabbiamo assistito a numerosissimi infortuni. Tanti i naufraghi che hanno dovutore momentaneamente ila causa di guai fisici, da Roberto Ciufoli a Paul Gascoigne, da Elisa Isoardi a ...

