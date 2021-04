Brand e costo dell’abito scelto da Elettra Lamborghini per la puntata de L’Isola (Di giovedì 15 aprile 2021) L’abito di Elettra Lamborghini Questa sera va in onda la nona puntata de L’Isola dei Famosi, condotta come di consueto da Ilary Blasi. Al suo fianco, oltre a Massimiliano Rosolino inviato in Honduras, anche Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi nel ruolo di opinionisti. Ad incuriosire i telespettatori, oltre alle solite dinamiche che ben L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 15 aprile 2021) L’abito diQuesta sera va in onda la nonadedei Famosi, condotta come di consueto da Ilary Blasi. Al suo fianco, oltre a Massimiliano Rosolino inviato in Honduras, anche, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi nel ruolo di opinionisti. Ad incuriosire i telespettatori, oltre alle solite dinamiche che ben L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : L’abito di Elettra conquista tutti (ma ha un costo da capogiro!): ecco di che marchio è #isola - infoitcultura : Isola Moda, Outfit Elettra e Ilary Blasi: costo e brand - Fiore37171698 : Nel costo degli ingaggi #Inter, #Conte ha giustamente il maggior peso ma, se si analizza la crescita di valore dei… - Ingestibile79 : RT @saldi_di: Ma quei medici che ancor spacciano la fola di questo brand come un “prodotto di alta gamma”, sanno che per reuters LA VARIANT… - rosspi_2000 : RT @saldi_di: Ma quei medici che ancor spacciano la fola di questo brand come un “prodotto di alta gamma”, sanno che per reuters LA VARIANT… -