Boxe | Mondiali Youth 2021 | Salerno e Lombardi fuori al maschile | Prisciandaro ok al femminile

(Di venerdì 16 aprile 2021) In archivio la terza giornata aidiin corso di svolgimento a Kielce, in Polonia. Tre sono gli italiani andati sul ring, con un contingente azzurro che continua a portare rappresentanti in fasi avanzate. In questo caso la sola a farcela è Erikanei sedicesimi di finale dei 48 kg femminili, dove sconfigge la turca Baba con un netto 5-0. Con lei sono tre le azzurre agli ottavi nelle varie categorie. Tra i colleghi del, invece,sia Danieleche Manuel. Il primo, nei 60 kg, vede il proprio combattimento finire al secondo round con il giapponese Tsutsumi, mentre il secondo lo chiude, ma perde 0-5 con l’ucraino Zakhareiev. Domani due soli azzurri in scena: sedicesimi maschili per Domenico Mattia ...

Advertising

Duck170 : RT @OA_Sport: Primo giorno dei Mondiali youth con tre italiani sul ring - OA_Sport : Primo giorno dei Mondiali youth con tre italiani sul ring - OA_Sport : Boxe: l'Italia porta 15 pugili ai Mondiali youth 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Mondiali

... riqualificandolo e facendo di questa città uno dei polidi questa disciplina'. Un ... Ad Assisi arriveranno migliaia di persone tra atleti, tecnici e manager per far diventare launo sport ...... riqualificandolo e facendo di questa città uno dei polidi questa disciplina". Un ... Ad Assisi arriveranno migliaia di persone tra atleti, tecnici e manager per far diventare launo sport ...Finisce agli ottavi di finale, al secondo incontro, l’avventura di Daniela Golino alla rassegna iridata Youth in corso di svolgimento a Kielce in Polonia.Presentata l’Accademia di formazione esclusiva per tutte le figure professionali . Il sindaco Proietti: "Onorati di rafforzare la presenza della boxe nel territorio" ...