**Borsa: Mef-Palazzo Chigi, Italia ampiamente rappresentata in corporate governance** (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "L'Italia sarà ampiamente rappresentata nell'ambito della corporate governance e della gestione del Gruppo allargato". E' quanto si legge in una nota congiunta della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell'Economia e delle Finanze che precisano alcuni aspetti dell'operazione Euronext-Borsa Italiana, con l'obiettivo di fornirne una complessiva e più chiara lettura. In particolare, sottolineano, "il Presidente del Supervisory Board sarà Italiano; l'azionista Italiano, Cdp Equity, sarà rappresentato al Supervisory Board; il Ceo di Borsa Italiana entrerà a far parte del Managing Board del nuovo Gruppo; il Ceo di MTS entrerà a far parte dell'Extended Managing Board, insieme alle altre figure chiave delle grandi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "L'sarànell'ambito dellagovernance e della gestione del Gruppo allargato". E' quanto si legge in una nota congiunta della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell'Economia e delle Finanze che precisano alcuni aspetti dell'operazione Euronext-Borsana, con l'obiettivo di fornirne una complessiva e più chiara lettura. In particolare, sottolineano, "il Presidente del Supervisory Board saràno; l'azionistano, Cdp Equity, sarà rappresentato al Supervisory Board; il Ceo di Borsana entrerà a far parte del Managing Board del nuovo Gruppo; il Ceo di MTS entrerà a far parte dell'Extended Managing Board, insieme alle altre figure chiave delle grandi ...

Ultime Notizie dalla rete : **Borsa Mef Def: Orlando, discussione costruttiva su scostamento, bene Franco C'e' sempre un passaggio di pressione e di congestione sul Mef - ha proseguito - quando ci sono passaggi di rilevanza economica importante, immaginiamo quando c'e' uno scostamento come quello che ...

Ok Camera a mozione maggioranza su ruolo Mef in vendità Borsa italiana La Camera impegna il governo, si legge ancora nella mozione, 'a far sì, per quanto di competenza, che Borsa Italiana si faccia promotrice di un ampio confronto con tutti gli operatori del settore, al ...

Borsa Italiana, approvata la mozione alla Camera della maggioranza sulla vendita a Euronext L’iniziativa, che chiede al governo di impegnarsi per garantire autonomia a Piazza Affari, ha trovato riscontro favorevole alla Camera. Ma nella giornata si è registrata la prima spaccatura nella magg ...

Ok Camera a mozione maggioranza su ruolo Mef in vendità Borsa italiana Roma, 14 apr. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato con 406 voti favorevoli e 50 astenuti la mozione di maggioranza sul ruolo del Ministero dell'Economia nell'ambito del processo di vendita de ...

