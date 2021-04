Borsa: Europa tiene con Wall Street, debole Milano ( - 0,15%) (Di giovedì 15 aprile 2021) Borse europee in ordine saprso mentre gli indici Usa sono positivi dopo dati macroeconomici contrastanti. Sono salite oltre le stime le richieste di sussidi di disoccupazione, ma sono balzati dell'8,4%... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Borse europee in ordine saprso mentre gli indici Usa sono positivi dopo dati macroeconomici contrastanti. Sono salite oltre le stime le richieste di sussidi di disoccupazione, ma sono balzati dell'8,4%...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Europa tiene con Wall Street, debole Milano ( - 0,15%) In Europa la migliore è Londra (+0,75%), seguita da Parigi (+0,46%), Francoforte (+0,39%), Madrid e Milano ( - 0,15% entrambe). In calo a 102 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il ...

Borsa: Europa migliora in attesa di Wall Street, Milano +0,1% Migliorano le borse europee in attesa dell'avvio degli scambi Usa, con i futures in territorio positivo dopo dati contrastanti. Sono salite oltre le stime le richieste di sussidi di disoccupazione, ma ...

Banco Desio, assemblea approva bilancio 2020 e dividendo (Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria del Banco Desio ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020. L'utile netto di esercizio è pari a 23.895.085,43 euro. In tale ambito - si legge in una nota - l'Asse ...

Ferrari, 160 milioni di premio ai soci: arriva il modello elettrico nel 2025 Il presidente Elkann: Siamo in short list per il nuovo amministratore delegato con «capacità tecnologiche». Giù le consegne e i ricavi nel 2020. Il dividendo agli azionisti: 0,867 euro per azione. Il ...

