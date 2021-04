Borsa: Europa chiude contrastata, Londra +0,67% (Di giovedì 15 aprile 2021) Chiusura contrastata per le principali borse europee. Londra ha guadagnato lo 0,63% a 6.983 punti, Parigi lo 0,41% a 6.234 punti e Francoforte lo 0,3% a 15.255 punti. In calo Madrid ( - 0,17% a 8.573 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Chiusuraper le principali borse europee.ha guadagnato lo 0,63% a 6.983 punti, Parigi lo 0,41% a 6.234 punti e Francoforte lo 0,3% a 15.255 punti. In calo Madrid ( - 0,17% a 8.573 ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Agenda economica del 16 aprile 2021 BORSA ITALIANA Piazza Affari Scadenza dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con ... EUROPA Videoconferenza dell'Eurogruppo (ore 11.00). Indice dei prezzi al consumo (finale) a marzo 2021 (...

Dati Usa e trimestrali da record spingono l'Europa, Milano resta palo ( - 0,19%) con petroliferi (Il Sole 24 Ore Radiocor) Borsa, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle Borse, qual è stato il fatto chiave della settimana?Andrea Franceschi, insieme ai ...

Milano senza verve, giù ENI e Unicredit MILANO (Finanza.com) Giornata senza sprint per Piazza Affari che non si accoda al rally di Wall Street. La Borsa di New York ha aperto in deciso rialzo con Dow Jones per la prima volta sopra i 34 mila ...

