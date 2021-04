Borsa: cosa aspettarsi nei prossimi mesi dai mercati azionari? (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo un 2020 record per l’azionariato americano sono in molti a chiedersi fino a quanto durerà la festa, visto le preoccupazioni crescenti dovute alla bassa volatilità e all’attività delle banche centrali. In particolare, è soprattutto la strategia della FED a destare qualche allarme, infatti dal 2008 ad oggi la Federal Reserve ha messo in azione il più grande piano di stimoli monetari mai utilizzato nella storia moderna. Come noto, negli ultimi 12 anni la finanza si è allontanata sempre di più dall’economia reale, con i mercati che ormai dipendono completamente dal QE strutturale gentilmente offerto dalle banche centrali. Comparando il tasso di crescita di Wall Street dal crollo del 2008-2009 fino a quest’anno con l’aumento dell’offerta monetaria, è evidente come il rally dello S&P 500 possa essere piuttosto ridimensionato. La correlazione tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo un 2020 record per l’ato americano sono in molti a chiedersi fino a quanto durerà la festa, visto le preoccupazioni crescenti dovute alla bassa volatilità e all’attività delle banche centrali. In particolare, è soprattutto la strategia della FED a destare qualche allarme, infatti dal 2008 ad oggi la Federal Reserve ha messo in azione il più grande piano di stimoli monetari mai utilizzato nella storia moderna. Come noto, negli ultimi 12 anni la finanza si è allontanata sempre di più dall’economia reale, con iche ormai dipendono completamente dal QE strutturale gentilmente offerto dalle banche centrali. Comparando il tasso di crescita di Wall Street dal crollo del 2008-2009 fino a quest’anno con l’aumento dell’offerta monetaria, è evidente come il rally dello S&P 500 possa essere piuttosto ridimensionato. La correlazione tra ...

