Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti di giovedì 15 aprile

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a152021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, uno dei territori più colpiti fin dall’inizio della pandemia. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio regionale. Nella giornata disi registrano 2.722 nuovi, 65, 4.803, 35.245 tamponi molecolari, 739 (-42) ricoverati in terapia intensiva, 5.387 (-202) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

