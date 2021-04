Bollettino Coronavirus Protezione Civile 15 aprile | i dati ufficiali

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, i numeri del bollettino di oggi - Corriere : Il bollettino di oggi: 16.974 nuovi casi e 380 morti. Il tasso di positività sale al 5,3% - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - cronaca_news : Coronavirus, bollettino 15 aprile: 380 morti (ieri 469), 17mila nuovi positivi, tasso contagio su al 5,3%… - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino nazionale: 16.974 nuovi contagiati e 380 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

... sono 2.722 i nuovi positivi alin Lombardia , di cui 142 solo debolmente. Il tasso di ... Lo fa sapere il quotidianosull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia. ...Leggi anchein Liguria, i numeri del contagio e delle vaccinazioni(Teleborsa) - Sono 16.974 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di poco più di 319 mila tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività che si sale al 5,3%, in cre ...Coronavirus in Veneto, i dati aggiornati di oggi, 15 aprile, nel bollettino diffuso dalla Regione Veneto alle ore 17. Sono 1.076 i nuovi positivi e purtroppo 38 i morti in 24 ore. Le ...