Bollettino Coronavirus Italia: morti, contagiati, guariti del 16 Aprile. (Di venerdì 16 aprile 2021) Coronavirus Italia: la situazione aggiornata relativa a morti, nuovi contagiati e guariti. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo il Bollettino di oggi, 16 Aprile. Coronavirus, ecco il Bollettino ufficiale della Protezione Civile per il giorno 16 Aprile (tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 510.023) contagiati. (ieri 115.937) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 3.417) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 29.004) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano una palpabile frenata, rispetto al trend di crescita ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021): la situazione aggiornata relativa a, nuovi. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo ildi oggi, 16, ecco ilufficiale della Protezione Civile per il giorno 16(tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 510.023). (ieri 115.937) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 3.417) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 29.004) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano una palpabile frenata, rispetto al trend di crescita ...

Advertising

Corriere : Il bollettino di oggi: 16.974 nuovi casi e 380 morti. Il tasso di positività sale al ... - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 aprile: 18.938 nuovi casi e 718 morti - DanieleScarpini : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 aprile: 16.974 nuovi casi e 380 morti- - Dome689 : RT @Open_gol: L'andamento della campagna vaccinale in Italia?? - Ahmed_shla : RT @SkyTG24: #Coronavirus, i numeri del bollettino di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Venti positivi al giorno in media a Salerno: il sindaco rende noti i dati, la Campania verso la zona arancione ... i dati dell'Usca e dei laboratori 15 aprile 2021 Salerno: il punto del sindaco Napoli su vaccinazioni e contagi 15 aprile 2021 Covid - 19: 2.224 nuovi contagi e altri 40 decessi, il bollettino 15 ...

Coronavirus, +1200 contagi in Piemonte: per la prima volta da un mese sono meno di 100 i ricoverati a Novara Sono scesi sotto quota 100 i ricoverati covid al Maggiore: non succedeva dallo scorso 14 marzo. L'ospedale novarese comunica che oggi sono 98 i ricoverati, - 5 rispetto a ieri : 14 sono in terapia ...

Ora mancano due dimissioni per mandare a casa l'amministrazione comunale Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto del PD e del M5S in merito alla nomina del nuovo assessore del Comune di San Nicandro. Siamo letteralmente sconcertati da q ...

Campania, Covid: il tasso di positività sfiora ancora l’11%, ancora 2.224 nuovi positivi e 40 vittime Il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, sale al 10.94%, i guariti registrati nel report quotidiano sono 2.168 ...

... i dati dell'Usca e dei laboratori 15 aprile 2021 Salerno: il punto del sindaco Napoli su vaccinazioni e contagi 15 aprile 2021 Covid - 19: 2.224 nuovi contagi e altri 40 decessi, il15 ...Sono scesi sotto quota 100 i ricoverati covid al Maggiore: non succedeva dallo scorso 14 marzo. L'ospedale novarese comunica che oggi sono 98 i ricoverati, - 5 rispetto a ieri : 14 sono in terapia ...Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto del PD e del M5S in merito alla nomina del nuovo assessore del Comune di San Nicandro. Siamo letteralmente sconcertati da q ...Il tasso di positività, il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, sale al 10.94%, i guariti registrati nel report quotidiano sono 2.168 ...