Bollettino Coronavirus Italia: morti, contagiati, guariti del 15 Aprile. (Di giovedì 15 aprile 2021) Coronavirus Italia: la situazione aggiornata relativa a morti, nuovi contagiati e guariti. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo il Bollettino di oggi, 15 Aprile. Coronavirus, ecco il Bollettino ufficiale della Protezione Civile per il giorno 15 Aprile (tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 514.660) contagiati. (ieri 115.557) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 3.490) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 29.859) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano una palpabile frenata, rispetto al trend di crescita delle ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 aprile 2021): la situazione aggiornata relativa a, nuovi. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo ildi oggi, 15, ecco ilufficiale della Protezione Civile per il giorno 15(tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 514.660). (ieri 115.557) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 3.490) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 29.859) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano una palpabile frenata, rispetto al trend di crescita delle ...

