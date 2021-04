Bollettino Coronavirus di Giovedì 15 Aprile 2021 | rapporto positivi tamponi al 5 | 31%

(Di giovedì 15 aprile 2021) In data 15l’incremento nazionale dei casi è +0,44% (ieri +0,42%) con 3,826.156 contagiati totali, 3.200.196 dimissioni/guarigioni (+21.220) e 115.937 deceduti (+380); 510.023 infezioni in corso (-4.637). Ricoverati con sintomi -782 (25.587); terapie intensive -73 (3.417) con 211 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 319.633totali (ieri 334.766) di cui 186.053 molecolari (ieri 197.788) e 133.580 test rapidi (ieri 136.078) con 100.552 casi testati (ieri 102.005); 16.974(target 4.311);totali 5,31% (ieri 4,82% – target 2%);/casi testati 16,88% (ieri 15,85% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.722; Campania 2.224; Puglia 1.867; Sicilia 1.450; Lazio 1.330; Piemonte ...

#CoronavirusSicilia (15 aprile 2021) Il dato dei ricoveri oggi per #negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 13 unità, così come riporta ilquotidiano del Ministero della Salute . In terapia intensiva sono in ...E' quanto riportato neldi questo pomeriggio dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.544 (+15). Di questi, 76 ( - 1) ...Vaccini Lombardia, quando ai 60enni/ Calendario aggiornato: prenotazioni da 22 aprile. CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL GIALLO ASTRAZENECA. Intanto è scoppiato il giallo AstraZeneca in Lombardia. BOLLETTINO ...I nuovi positivi sono 90 su più di 9mila tamponi. Stabili (16) le terapie intensive. Anche l'istituto Gimbe conferma il miglioramento ...