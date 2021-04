Blitz contro ‘ndrangheta in Toscana: 23 arresti. “Rifiuti tossici concerie sotto strada regionale”. Indagato per corruzione capo gabinetto di Giani (Di giovedì 15 aprile 2021) Nell’inchiesta sui reati ambientali e gli sversamenti degli scarti del comparto conciario di Santa Croce Sull’Arno, in provincia di Pisa, finiscono anche i nomi del capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana Giani, Ledo Gori, e dell’ex sindaco di Pisa, oggi consigliere regionale del Pd, Andrea Pieroni. Entrambi risultano indagati per atti contrari ai doveri d’ufficio nell’inchiesta condotta dalla Dda di Firenze che ha portato oggi a sei arresti e che coinvolge diversi imprenditori, alcuni dei quali considerati legati alle cosce di ‘ndrangheta. Per la procura, Gori si sarebbe reso disponibile a soddisfare le richieste del gruppo criminale, composto tra l’altro dai vertici dell’Associazione conciatori del Comune nel Pisano, conosciuto per un importante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Nell’inchiesta sui reati ambientali e gli sversamenti degli scarti del comparto conciario di Santa Croce Sull’Arno, in provincia di Pisa, finiscono anche i nomi deldidel presidente della Regione, Ledo Gori, e dell’ex sindaco di Pisa, oggi consiglieredel Pd, Andrea Pieroni. Entrambi risultano indagati per atti contrari ai doveri d’ufficio nell’inchiesta condotta dalla Dda di Firenze che ha portato oggi a seie che coinvolge diversi imprenditori, alcuni dei quali considerati legati alle cosce di. Per la procura, Gori si sarebbe reso disponibile a soddisfare le richieste del gruppo criminale, composto tra l’altro dai vertici dell’Associazione conciatori del Comune nel Pisano, conosciuto per un importante ...

