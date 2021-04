Bimbo morto dopo quasi sei mesi di agonia | accusato di omicidio stradale lo zio dalla procura di Foggia Il padre del bambino rimase gravemente ferito

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il 28 gennaio 2018 morì la nonna del piccolo. Ildi otto anni, quello stesso giorno, con il43enne era in auto assieme allo zio, conducente, ed alla compagna dello zio, titolare della vettura. In viaggio versoper andare a prendere alla stazione l’ex moglie dello zio che arrivava per assistere ai funerali dell’anziana. Un rovinoso sinistroin territorio di Ascoli Satriano provocò gravissime ferite alchecirca seidimorì.anche il. L’indagine di parte venne condotta dallo Studio 3A che ora comunica l’udienza preliminare a carico dello zio del piccolo deceduto, fissata per il mese prossimo. L’uomo è ...