Billie Jean King Cup | Romania-Italia | il regolamento Singolari | doppio | cosa succede nel set decisivo

(Di giovedì 15 aprile 2021) Si avvicina il playoff tra, quello che porterà una selezione nelle qualificazioni per le Finals 2022 diCup e l’altra a dover disputare il gruppo I della zona euro-africana all’interno di un concentramento. Quest’ultima situazione è quella vissuta dalle azzurre nel 2020, poco prima che il Covid-19 fermasse tutta l’attività sportiva. Il meccanismo del weekend, che per quest’occasione è stato portato al venerdì e al sabato, prevede la disputa del match nel suo formato più classico: duenel primo giorno, altri due e poi l’eventualenel secondo. Ove la sfida si dovesse chiudere in anticipo, è lasciata la scelta sulla disputa di ulteriori match, ma se si chiude dopo il quarto singolare ilnon viene ...

Si avvicina il playoff tra Romania e Italia, quello che porterà una selezione nelle qualificazioni per le Finals 2022 di Billie Jean King Cup e l'altra a dover disputare il gruppo I della zona euro-af ...È il momnto dei play off della Billie Jean King Cup by BNP Paribas. La Nazionale italiana guidata da Tathiana Garbin scenderà in campo contro la Romania priva anche della Giorgi positiva al Covid. Con ...