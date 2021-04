Billie Jean King Cup 2021, si giocano i play-off che determineranno otto partecipanti alle Qualificazioni 2022 (Di giovedì 15 aprile 2021) Domani, venerdì 16, e sabato 17 aprile si giocheranno in tutto il mondo (anche se sette confronti si disputeranno in Europa) i play-Off della Billie Jean King Cup 2021, che vedranno affrontarsi le otto Nazioni perdenti delle Qualificazioni 2020 e le otto Nazioni promosse dai gruppi zonali del Gruppo I 2020. Le otto vincenti passeranno alle Qualificazioni del 2022, in cui affronteranno otto delle formazioni che parteciperanno alle Finali 2021, per giocarsi l’accesso alle Finali 2022, mentre le otto perdenti giocheranno nei gruppi zonali del Gruppo I 2022. Andiamo a ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Domani, venerdì 16, e sabato 17 aprile si giocheranno in tutto il mondo (anche se sette confronti si disputeranno in Europa) i-Off dellaCup, che vedranno affrontarsi leNazioni perdenti delle2020 e leNazioni promosse dai gruppi zonali del Gruppo I 2020. Levincenti passerannodel, in cui affronterannodelle formazioni che parteciperannoFinali, per giocarsi l’accessoFinali, mentre leperdenti giocheranno nei gruppi zonali del Gruppo I. Andiamo a ...

SuperTennisTv : Al via domani la sfida ????Romania??Italia???? della @BJKCup! La prima giornata si apre con Bara??Cocciaretto, a seguir… - GiornaleBarga : Jasmine Paolini in azzurro nella Billie Jean King Cup - NoiTv : Jasmine Paolini in azzurro nella Billie Jean King Cup - VinceMartucci : RT @SuperTennisTv: Al via domani la sfida ????Romania??Italia???? della @BJKCup! La prima giornata si apre con Bara??Cocciaretto, a seguire Buz… - Livius80 : RT @SuperTennisTv: Al via domani la sfida ????Romania??Italia???? della @BJKCup! La prima giornata si apre con Bara??Cocciaretto, a seguire Buz… -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Jean Jasmine Paolini in azzurro nella Billie Jean King Cup in Romania TENNIS - Venerdì e sabato l'Italia si giocherà a Cluj (Romania) l'accesso alle qualificazioni per le finali della Billie Jean King Cup del 2022, la vecchia Fed Cup. La squadra capitanata da Tathiana Garbin affronterà la Romania in una sfida che la vede favorita dopo i forfait (vedi Halep) che hanno colpito la ...

Fed Cup Singolare Billie Jean King Cup: playoff Italia - Romania

Garbin sul movimento femminile italiano: “Siamo in crescita, i risultati arriveranno” La capitana della nazionale femminile ha parlato in vista dello spareggio playoff contro la Romania, che si disputerà a Cluj nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17.

