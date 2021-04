Billie Jean King Cup 2021: Romania-Italia, apre Bara-Cocciaretto, poi Buzarnescu-Trevisan (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono state ufficialmente rese note le partite che vedremo, salvo cambiamenti che potrebbero essere comunicati in qualunque momento, nella due giorni di domani e sabato in Billie Jean King Cup per quanto riguarda il match Romania-Italia. Chi vincerà questo playoff giocherà nelle qualificazioni per le Finals del 2022. Mentre Monica Niculescu ha confermato Irina Bara e Mihaela Buzarnescu come singolariste, differente è stata la scelta di Tathiana Garbin, che ha per il momento deciso di puntare su Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, tenendo dunque a riposo la numero 2, Jasmine Paolini. In particolare, saranno Bara e Cocciaretto ad aprire il programma domani alle 14:30, mentre a seguire ci saranno ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono state ufficialmente rese note le partite che vedremo, salvo cambiamenti che potrebbero essere comunicati in qualunque momento, nella due giorni di domani e sabato inCup per quanto riguarda il match. Chi vincerà questo playoff giocherà nelle qualificazioni per le Finals del 2022. Mentre Monica Niculescu ha confermato Irinae Mihaelacome singolariste, differente è stata la scelta di Tathiana Garbin, che ha per il momento deciso di puntare su Martinaed Elisabetta, tenendo dunque a riposo la numero 2, Jasmine Paolini. In particolare, sarannoad aprire il programma domani alle 14:30, mentre a seguire ci saranno ...

