Biden prepara le cybersanzioni contro Mosca Ecco i dettagli

(Di giovedì 15 aprile 2021) A leggere il comunicato della Casa Bianca dopo il loro colloquio telefonico sembra che il presidente statunitense Joepossa aver preannunciato all’omologo russo Vladimir Putin la prossima mossa di Washington. Il presidenteha sottolineato l’importanza del dialogo su questioni globali ma “ha anche chiarito che gli Stati Uniti agiranno con fermezza in difesa dei propri interessi nazionali in risposta alle azioni della Russia, come le intrusioni informatiche e le interferenze elettorali”, si leggeva nella nota della Casa Bianca. Edla risposta statunitense: l’amministrazione è pronta a varare nuove sanzionila Russia, in risposta a presunti tentativi di interferenza elettorale e a una vasta campagna di attacchi informatici ai danni di agenzie federali, attribuita dalla comunità d’intelligence ...