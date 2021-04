Biden come Bill Gates: “Presto ci sarà una nuova pandemia” (Di giovedì 15 aprile 2021) Poco tempo fa era stato Bill Gates a dirlo: “Prepariamoci perché Presto arriverà una nuova pandemia”. Subito dopo gli aveva fatto eco la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen: “L’Europa si prepari a una stagione di pandemie”. E ora si aggiunge alla lista il presidente degli Usa Joe Biden. A margine delle dichiarazioni che riguardavano il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan, il presidente Joe Biden ha sganciato la ‘bomba’, passando quasi inosservato: “Nel mondo ci sarà un’altra pandemia. Bisogna rafforzare il sistema sanitario globale”.



Nel riportare la notizia che ha subito fatto il giro del mondo, affaritaliani.it si chiede con ironia: “Biden ha la palla di vetro dove legge il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 aprile 2021) Poco tempo fa era statoa dirlo: “Prepariamoci perchéarriverà una”. Subito dopo gli aveva fatto eco la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen: “L’Europa si prepari a una stagione di pandemie”. E ora si aggiunge alla lista il presidente degli Usa Joe. A margine delle dichiarazioni che riguardavano il ritiro delle truppe americane dall’Afghanistan, il presidente Joeha sganciato la ‘bomba’, passando quasi inosservato: “Nel mondo ciun’altra. Bisogna rafforzare il sistema sanitario globale”.Nel riportare la notizia che ha subito fatto il giro del mondo, affaritaliani.it si chiede con ironia: “ha la palla di vetro dove legge il ...

Advertising

zazoomblog : Biden come Bill Gates: “Presto ci sarà una nuova pandemia” - #Biden #Gates: #“Presto #nuova - gcamp269 : @teoxandra Capisco il tuo punto di vista che poi e' in totale sintonia con lo stile della Diplomazia Internazionale… - caterinacorda1 : RT @GiancarloDeRisi: Usa, boom di criminalità a causa dei migranti: il procuratore generale dell’Arizona ha citato in giudizio l'amministra… - alborama : RT @GiancarloDeRisi: Usa, boom di criminalità a causa dei migranti: il procuratore generale dell’Arizona ha citato in giudizio l'amministra… - onorio_pika : ???????? #Biden annuncia nuove sanzioni alla #Russia: espulsi 10 diplomatici, come rappresaglia per hacking e interfere… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden come Biden pronto a sanzionare Mosca in risposta agli attacchi hacker Biden ha però chiarito "che gli Stati Uniti agiranno fermamente in difesa dei loro interessi nazionali e in risposta ad azioni della Russia come gli attacchi informatici e le ingerenze elettorali". ...

Fisco, la tassa voluta da Joe Biden che si potrebbe pagare anche l'Italia Come funziona e chi colpisce la global tax voluta da Biden La riforma fiscale voluta da Joe Biden prevede l'introduzione di una tassa globale che, nello specifico, interesserebbe i Paesi dell'OCSE e ...

Taiwan: Tsai, con Usa per scoraggiare provocazioni Cina PECHINO, 15 APR - Taiwan collaborerà con gli Usa per scoraggiare le minacce delle attività militari della Cina. "Siamo molto disponibili a lavorare con Paesi che la pensano allo stesso modo, inclusi g ...

Russia: Casa Bianca, 'non necessario continuare traiettoria negativa relazioni' Washington, 15 apr. (Adnkronos) - L'Amministrazione Biden ha chiarito che gli Stati Uniti desiderano una relazione con la Russia ...

ha però chiarito "che gli Stati Uniti agiranno fermamente in difesa dei loro interessi nazionali e in risposta ad azioni della Russiagli attacchi informatici e le ingerenze elettorali". ...funziona e chi colpisce la global tax voluta daLa riforma fiscale voluta da Joeprevede l'introduzione di una tassa globale che, nello specifico, interesserebbe i Paesi dell'OCSE e ...PECHINO, 15 APR - Taiwan collaborerà con gli Usa per scoraggiare le minacce delle attività militari della Cina. "Siamo molto disponibili a lavorare con Paesi che la pensano allo stesso modo, inclusi g ...Washington, 15 apr. (Adnkronos) - L'Amministrazione Biden ha chiarito che gli Stati Uniti desiderano una relazione con la Russia ...