(Di giovedì 15 aprile 2021) L’amministrazione per il suo coinvolgimento nell’attacco hackerSolarWinds e per le interferenze elettorali.ha affermato che verranno espulsi 10 membri del personale della missione diplomatica russa a Washington. Inoltre il Dipartimento del Tesoro impedirà alle istituzioni finanziarie statunitensi di acquistare obbligazioni dalla Banca centrale della Federazione

Afghanistan, la guerra di maggio - settembre Anche i l presidente americano Joeil ritiro delle truppe Usa dal Paese entro l'11 settembre . Data scelta non casualmente. Ma di fatto ...Londra, 15 apr 13:00 - Il Regno Unito ritirerà le proprie truppe di stanza in Afghanistan, dopo l'annuncio fatto dal presidente statunitense Joesecondo...Biden annuncia nuove sanzioni contro la Russia per il suo coinvolgimento nell’attacco hacker SolarWinds e per le interferenze elettorali.WASHINGTON D.C. - La Casa Bianca ha annunciato oggi una nuova serie di sanzioni contro Mosca, in risposta alle cyber-interferenze del Cremlino nel corso delle elezioni statunitensi dello scorso anno.