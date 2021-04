Biden annuncia | Lasceremo l' Afghanistan dal 1° maggio Via anche l' Italia | che torna nel gruppo Quint della Nato

Advertising

marcodimaio : #Biden annuncia una stretta sulle armi vietando armi d’assalto e togliendo l’immunità ai produttori, ma intanto l’A… - gierrenne : Usa: Biden annuncia oggi sanzioni alla Russia ed espulsioni di diplomatici - Il Sole 24 ORE @sole24ore - FraLauricella : #Biden annuncia il ritiro dall'#Afghanistan. #COVID19 si inizia a lavorare alle #riaperture. Tre testimoni sul caso… - SmorfiaDigitale : Biden annuncia la fine della guerra in Afghanistan 20 anni dopo gli attentati de... - GiorgioAntonel1 : RT @JohnHard3: Biden annuncia la fine della guerra in Afghanistan 20 anni dopo gli attentati dell'11 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Biden annuncia

Il Sole 24 ORE

"E' tempo di mettere fine alla più lunga guerra americana, è tempo per le truppe americane di tornare a casa dall'Afghanistan", ha dettoprecisando di essere "il quarto presidente americano a ...Il ritiro avverrà in pieno coordinamento con i paesi dell'alleanza atlantica, tra i quali l'Italia. Le truppe cominceranno a partire a maggio per poi chiudere l'operazione simbolicamente nel giorno ...Il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe visitare il cantiere in giornata. 15.04.2021 Usa, Biden al cimitero militare di Arlington dopo annuncio del ritiro delle truppe in Afghanistan «Per me e ...Svolta davvero epocale quella annunciata da Joe Biden sul ritiro delle truppe statunitensi dal teatro di guerra dell'Afghanistan. Dopo le anticipazioni del ministro degli Esteri italiano Luigi Di ...