Biden annuncia il ritiro dell'esercito Usa dall'Afghanistan. Via entro l'11 settembre (Di giovedì 15 aprile 2021) Il ritiro avverrà in pieno coordinamento con i paesi della Nato, tra i quali l'Italia. Le truppe cominceranno a partire a maggio per poi chiudere l'operazione simbolicamente nel giorno dell'attentato ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilavverrà in pieno coordinamento con i paesia Nato, tra i quali l'Italia. Le truppe cominceranno a partire a maggio per poi chiudere l'operazione simbolicamente nel giorno'attentato ...

Usa: Biden annuncia oggi sanzioni alla Russia ed espulsioni di diplomatici La risposta alle interferenze nelle elezioni e al cyber attacco SolarWinds L'amministrazione Biden dovrebbe annunciare oggi una serie di sanzioni contro individui ed entità russi, oltre all'espulsioni di una decina di diplomatici russi dagli Stati Uniti in risposta alle interferenze nelle ...

Afghanistan variante Saigon: a maggio riparte la guerra. Regioni e Governatori, tra gaffe e incapacità Afghanistan variante Saigon: a maggio riparte la guerra. Biden presidente Usa annuncia che dall'11 settembre 2021 (scelta di data mai casuale negli Usa) non ...

