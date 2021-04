Bibanca | in 2020 utile netto +49 | 1% a 13 | 6 mln e dividendo a 0 | 15 euro

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) -ha chiuso ilcon unpari a 13,6 milioni di, in forte aumento (+49,1%) rispetto al precedente esercizio 2019, quando era stato pari a 9,1 milioni. L'istituto, secondo quanto deciso dall'assemblea che ha approvato il bilancio, assegnerà unpari a 0,15per azione. Lo annuncia una nota. I crediti alla clientela raggiungono la cifra di 1.436 milioni (+12,0% rispetto all'esercizio 2019).ha erogato nelfinanziamenti per complessivi 542 milioni, nelle diverse forme di prestiti personali, cessioni del quinto e carte rateali. L'andamento reddituale mostra un significativo progresso rispetto all'esercizio precedente, con il margine di interesse che arriva a ...

Rispetto alle 142 risorse al 31 dicembre, oggipuò contare su 149 dipendenti, a cui andranno sommate le 50 nuove assunzioni. "Nei prossimi mesi non ci saranno altre uscite, mentre se ...ha chiuso ilcon un utile netto pari a 13,6 milioni di euro, in forte aumento (+49,1%) rispetto al precedente esercizio 2019, quando era stato pari a 9,1 milioni. L'istituto, secondo ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Mario Mariani ed Eugenio Garavini sono stati confermati nel cda di Bibanca e sono stati nominati presidente e vicepresidente del nuovo consiglio di amministrazione. Lo ha d ...Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Bibanca ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 13,6 milioni di euro, in forte aumento (+49,1%) rispetto al precedente esercizio 2019, quando era stato pari a 9,1 ...