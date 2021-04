Benigni avrà il Leone d’oro alla carriera Già partita la retorica cultural patriottica

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 aprile 2021) Capitano momenti in cui vorremmo essere altrove. Quando annunciano che RobertoMostra di Venezia il, e si scatena l’arte tutta italiana della. I libri si leggono poco, i musei si frequentano anche meno, ma basta pronunciare il nome di Leonardo o di Dante per provocare un minuto almeno di silenzio con gli occhi bassi. Non è solo segno di rispetto. Serve più che altro per non incrociare l’occhio del professore che potrebbe far due domandine al volo, tanto per accertare le basi. Qualche giorno fa, per via del maledetto vizio di dichiarare immantinente guerra agli infedeli, stava per scoppiare una rissa con un giornalista tedesco, reo di aver detto ...