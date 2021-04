Benevento | lutto nell’Arma | carabiniere morto per Covid-19

Advertising

anteprima24 : ** San Giorgio, scomparsa Claudio Ricci: sindaco proclama lutto cittadino ** - anteprima24 : ** #Limatola, è #Morto don Pietro De Felice: proclamato #Lutto cittadino ** - anteprima24 : ** Politica e istituzioni sannite in lutto: il cordoglio per Claudio Ricci ** - anteprima24 : ** #Lutto nel mondo del vino sannita, #Torrecuso piange Antonio Iannella ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento lutto

... negozi chiusi, la bandiera del comune a mezz'asta, oggi è il giorno delper tutta la ... Al coro di dolore si sono unite anche le parole del sindaco diMastella e del sindaco di San ...Era ricoverato dal 29 marzo scorso nel padiglione covid dell'ospedale "Rummo" di. Aveva ... A San Giorgio del Sannio è stato proclamato ilcittadino per domani in occasione dei funerali.SAN MARCO DEI CAVOTI (BENEVENTO) – Lutto nell’Arma dei Carabinieri dove si piange la dipartita del comandante Franco Gagliardo, portato via dal Covid19 a 59 anni. Era ricoverato presso l’ospedale di B ...Lutto nel mondo del rugby sannita. Questa mattina si è spento Alfredo Fragnito, noto ristoratore beneventano e storico giocatore del Rugby Benevento. Fragnito, 54 anni, è deceduto a causa del covid al ...