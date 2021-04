Belen | la toccante lettera d’amore per Antonino | “Ti desideravo così”

(Di giovedì 15 aprile 2021) La showgirl si è lasciata ispirare dalla vacanza alle Maldive e ha scritto delle parole molto profonde per il papà della sua seconda figlia in arrivo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belen toccante

La sorpresa aè stata incantevole, difficile non farsi prendere dall'emozione in un momento tanto, nel ripercorrere la storia della showgirl.... daRodriguez a Orietta Berti, da Marco Bocci ad Alessio Boni. Quello che la conduttrice ... continua a ripetere la conduttrice, che chiude questo momento duettando con Tosca con ilbrano ...La showgirl si è lasciata ispirare dalla vacanza alle Maldive e ha scritto delle parole molto profonde per il papà della sua seconda figlia in arrivo ...Belen e Antonino si stanno godendo la loro fuga romantica alle Maldive, tra scatti mozzafiato e dolci dediche sui social. Recentemente a sorprendere tutti ...