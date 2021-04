Beautiful puntate America: Liam rivede Vinny: è vivo? La strana svolta (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel corso delle puntate che stanno attualmente andando in onda, i telespettatori Americani stanno tentando di capire cosa sta realmente accadendo a Los Angeles: il giovane Spencer potrebbe aver perso la ragione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 15 aprile 2021) Nel corso delleche stanno attualmente andando in onda, i telespettatorini stanno tentando di capire cosa sta realmente accadendo a Los Angeles: il giovane Spencer potrebbe aver perso la ragione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

sandraalfr86 : RT @TwBeautiful: Nelle puntate italiane di BEAUTIFUL, Thomas impedisce a Steffy di raccontare la verità, Eric sta dalla parte di Brooke, Ho… - sandraalfr86 : RT @TwBeautiful: Sally prosegue i suoi controlli medici, Quinn corregge il succo di frutta di Brooke con qualche goccia di vodka: #Twittami… - sandraalfr86 : RT @TwBeautiful: Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Zoe supporta Paris è Zende, Hope prova a capire chi sia il colpevole della morte di… - cmqgloria : ed eccoci ad un nuovo episodio di: “l’amicizia è una forma di amore” che a quanto pare ha più puntate di beautiful - cmqgloria : comunque ho come l’impressione che le puntate di daydreamer vadano in onda da quando ho cinque anni mi perseguita come beautiful -