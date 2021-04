Beautiful anticipazioni 21 aprile 2021 | Brooke e Quinn si minacciano a vicenda

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 15 aprile 2021) Proprio non riescono a fare la pace e a trovare un punto d’incontro, infatti aproseguiranno le ostilità anche nel corso della puntata di mercoledì 21dove vedrete Eric Forrester tentare nuovamente di dissipare le ostilità tra di loro. Il patriarca infatti vuole convincere a tutti i costi sua moglie a riconciliarsi con la Logan. Infatti non riesce a sopportare che le due donne più importanti della sua vita come lui stesso ha detto dinanzi a loro, non riescono ad andare d’accordo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Puntate: Carter prende la sua decisione, il gesto di Thomas Per Zoe e Carter sembra che non ci siano più speranze; mentre, Thomas lascia perplessi Ridge e Steffy a causa di un suo comportamento Le ...