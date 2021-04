‘Bauli in piazza’, il 17 aprile a Roma la manifestazione nazionale dei lavoratori dello spettacolo (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Da 419 giorni i lavoratori dello spettacolo e degli eventi sono impossibilitati a svolgere la propria professione: sarà proprio questo numero ad essere rappresentato da Bauli In Piazza con la seconda manifestazione nazionale in programma sabato 17 aprile alle ore 17 in Piazza del Popolo a Roma (ore 14 – check in dei partecipanti, ore 16.30 – schieramento dei bauli). Dopo il Duomo di Milano, questa volta sarà la piazza ai piedi del Pincio ad essere invasa da un esercito di bauli, oggetto-simbolo dei lavoratori dietro le quinte, e da migliaia di operatori che manifesteranno nel rispetto delle norme anti covid. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Da 419 giorni i lavoratori dello spettacolo e degli eventi sono impossibilitati a svolgere la propria professione: sarà proprio questo numero ad essere rappresentato da Bauli In Piazza con la seconda manifestazione nazionale in programma sabato 17 aprile alle ore 17 in Piazza del Popolo a Roma (ore 14 – check in dei partecipanti, ore 16.30 – schieramento dei bauli). Dopo il Duomo di Milano, questa volta sarà la piazza ai piedi del Pincio ad essere invasa da un esercito di bauli, oggetto-simbolo dei lavoratori dietro le quinte, e da migliaia di operatori che manifesteranno nel rispetto delle norme anti covid.

Advertising

FiorellaMannoia : E io sarò con loro. Roma. Sabato 17 Aprile. Piazza Del Popolo. #bauliinpiazza - Saturnino69 : ROMA SABATO 17 APRILE I BAULI TORNANO IN PIAZZA ?? #BAULIINPIAZZA #BAULIINPIAZZADELPOPOLO #ILRUMOREDELSILENZIO… - viviromatv : La presentazione su Facebook giovedì 15 aprile alle 18 I nostri artisti presenti sabato 17 aprile alle 14 in Piazza… - animarock80 : Daniele Silvestri sarà con Bauli in Piazza a Roma: 'Il lavoro è salute e dignità' - Affaritaliani : Bauli in Piazza verso Roma: '419 giorni di stop per lo spettacolo, ora basta' -