Batterie cinesi a bordo del Samsung Galaxy Watch 4 | l’ultimo leak

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il colosso di Seul lancerà nuovi smartquest’anno, di cui il4 è il primo candidato (probabilmente insieme alActive 4). Come riportato da ‘SamMobile‘,rapporto che riguarda il wereable fa riferimento alleche il produttore asiatico utilizzerà, che verranno fornite dalla Cina, ed in particolare dall’azienda Amperex Technology Limited. Si parla anche di ATL che diSDI per i nuovi indossabili. Il colosso di Seul aveva smesso di acquistareda ATL a causa dei problemi sorti con l’unità energetica deiNote 7 (voi tutti ricorderete senz’altro i casi di esplosione che costrinsero l’azienda asiatica a ...