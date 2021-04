Bassetti: «Riapertura stadi? Sono i luoghi più sicuri, capienza al 15%» (Di giovedì 15 aprile 2021) Matteo Bassetti, infettivologo della clinica San Martino di Genova, ha parlato della Riapertura degli stadi. Le sue parole Matteo Bassetti, infettivologo della clinica San Martino di Genova, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Riapertura degli stadi. Riapertura stadi – «Lo dico da almeno un paio di settimane: lo stadio rimane uno dei luoghi più sicuri che ci posSono essere se si mettono in pratica cose come il distanziamento e si riesce a regolamentare ingressi e uscite. Ovviamente non stiamo parlando di una capienza del 100% ma si può arrivare a un 10-15%. Se una persona entra separatamente dalle altre allo stadio, si siede a 4 metri da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Matteo, infettivologo della clinica San Martino di Genova, ha parlato delladegli. Le sue parole Matteo, infettivologo della clinica San Martino di Genova, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delladegli– «Lo dico da almeno un paio di settimane: loo rimane uno deipiùche ci posessere se si mettono in pratica cose come il distanziamento e si riesce a regolamentare ingressi e uscite. Ovviamente non stiamo parlando di unadel 100% ma si può arrivare a un 10-15%. Se una persona entra separatamente dalle altre alloo, si siede a 4 metri da ...

