Basket | nubi all’orizzonte per la Virtus Bologna dopo l’uscita dall’Eurocup

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 aprile 2021) La, ieri sera, è stata clamorosamente eliminataal termine di gara 3 delle semifinali contro l’Unics Kazan. Le V-Nere,essere rimaste imbattute per tutta la competizione, hanno perso due partite consecutive contro i russi. Questa sconfitta, oltretutto, è costata allala possibilità di accedere all’Eurolega. Considerando che i bolognesi avevano già fallito l’obiettivo Coppa Italia, ora l’unico modo rimasto loro per salvare la stagione è vincere lo scudetto. Sarà tutt’altro che facile, però, conquistare il titolo nazionale data la concorrenza, su tutti, dell’Olimpia Milano. Con l’arrivo di Marco Belinelli, per lasembrava prassi riuscire a vincere quantomeno l’Eurocup, una competizione dominata in lungo e in largo fino alla tragica ...