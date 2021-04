Basket, la Serie A chiede la riapertura parziale dei palazzetti in vista dei playoff (Di giovedì 15 aprile 2021) Bologna, 15 aprile 2021 " La possibile riapertura parziale degli stadi italiani in vista del finale di stagione e dei prossimi Europei di calcio non lascia indifferente il mondo della pallacanestro ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Bologna, 15 aprile 2021 " La possibiledegli stadi italiani indel finale di stagione e dei prossimi Europei di calcio non lascia indifferente il mondo della pallacanestro ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket, la Serie A chiede la riapertura parziale dei palazzetti in vista dei playoff Date dei playoff e licenze In sede di Assemblea si sono poi decise anche le date dei prossimi playoff " che cominceranno l'8 maggio prossimo e si disputeranno con serie al meglio delle cinque gare ...

Basket. La Passalacqua Ragusa espugna Empoli e si porta sull'1 - 0 Buona la prima per la Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket che inizia i playoff espugnando il parquet di Empoli e si porta 1 - 0 nella serie al meglio delle tre partite valida per l'accesso alla semifinale playoff. Non senza qualche patema d'animo nel ...

Millennium basket: a Giulianova è caccia alla medaglia per chiudere in bellezza la stagione Ultimo e più importante atto della stagione 2020-21, sabato 17 aprile, a Giulianova, per la Studio3A Millennium Basket, che si gioca un prestigioso podio ...

Basket, la Serie A chiede la riapertura parziale dei palazzetti in vista dei playoff Oggi a Bologna si è tenuta l'assemblea dei club del massimo campionato che hanno chiesto a gran voce la riapertura degli impianti ...

