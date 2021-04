Bari, riabilitazione respiratoria post - Covid a distanza per una 13enne (Di giovedì 15 aprile 2021) La riabilitazione post Covid arriva direttamente a casa attraverso lo schermo di un computer: sono state tre le sedute di fisioterapia respiratoria in telemedicina organizzate dall'ospedale pediatrico ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Laarriva direttamente a casa attraverso lo schermo di un computer: sono state tre le sedute di fisioterapiain telemedicina organizzate dall'ospedale pediatrico ...

Advertising

Gabbianella62 : RT @LaGazzettaWeb: Bari, riabilitazione respiratoria post-Covid a distanza per una 13enne - corrmezzogiorno : #Bari Riabilitazione respiratoria a distanza per una 13enne - Telebari : Bari, un mese in ospedale per Covid a 13 anni: la riabilitazione arriva a casa attraverso lo schermo del PC - #Bari… - LaGazzettaWeb : Bari, riabilitazione respiratoria post-Covid a distanza per una 13enne - Borderline_24 : #Bari, riabilitazione post Covid per una 13enne: la fisioterapia è in telemedicina -