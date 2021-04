Barbara d’Urso messa all’angolo da Mediaset: tagli al budget e guerra fredda con Maria De Filippi (Di giovedì 15 aprile 2021) Barbara d’Urso è stata per molto tempo incarnazione stessa di Mediaset, della tv berlusconiana fatta di luci accecanti, lustrini e pettegolezzi, quel trash che ha impresso il suo marchio anche su chi è venuto dopo. La crisi della rete, affamata di pubblicità, dovuta al coronavirus sembra però aver spinto Pier Silvio Berlusconi a un cambiamento di rotta. L’amministratore delegato di Mediaset stringe i cordoni della borsa e impone austerity, e a farne le spese è proprio Barbara d’Urso. L’ex conduttrice dalle uova d’oro della pubblicità è inoltre assediata da una resistenza interna che riguarda i suoi colleghi, a partire da Maria De Filippi, poco incline a fare gioco di squadra con la regina dell’infotainment. Barbara ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021)è stata per molto tempo incarnazione stessa di, della tv berlusconiana fatta di luci accecanti, lustrini e pettegolezzi, quel trash che ha impresso il suo marchio anche su chi è venuto dopo. La crisi della rete, affamata di pubblicità, dovuta al coronavirus sembra però aver spinto Pier Silvio Berlusconi a un cambiamento di rotta. L’amministratore delegato distringe i cordoni della borsa e impone austerity, e a farne le spese è proprio. L’ex conduttrice dalle uova d’oro della pubblicità è inoltre assediata da una resistenza interna che riguarda i suoi colleghi, a partire daDe, poco incline a fare gioco di squadra con la regina dell’infotainment....

