“Bad Luck Banging or Looney Porn” dall’Orso d’oro a MioCinema

(Di giovedì 15 aprile 2021) Arriva dal 16 aprile in esclusiva su"Bador", il film che ha vinto l'Orso d'oro all'ultimo festival di Berlino. La piattaforma contemporaneamente offrirà una rassegna di film del regista rumeno Radu Jude, che ha già raccontato in tanti modi diversi il suo Paese. Quest'ultimo è ambientato a Bucarest e girato ai tempi di coronavirus. Protagonista è un'insegnante di una scuola bene di Bucarest, la cui vita viene stravolta quando in rete finisce un video che la ritrae mentre fa sesso spinto con il marito.Il regista mostra, anche attraverso filmati di repertorio, le contraddizioni della Romania di oggi, dove convivono confusamente i resti del totalitarismo e il mondo occidentale. In maniera ironica e provocatoria Radu Jude fa una satira pungente sul conformismo della ...

Ultime Notizie dalla rete : Bad Luck

La prima scena diBanging Or Loony Porn è un pugno nello stomaco: un rapporto sessuale tra un uomo e una donna consumato in tempo reale senza filtri né censure, insomma un autentico porno . E sequenze analoghe ...Arriva dal 16 aprile in esclusiva su MioCinema "Banging or Looney Porn", il film che ha vinto l'Orso d'oro all'ultimo festival di Berlino. La piattaforma contemporaneamente offrirà una rassegna di film del regista rumeno Radu Jude, che ha ...Roma, (askanews) - Arriva dal 16 aprile in esclusiva su MioCinema 'Bad Luck Banging or Looney Porn', il film che ha vinto l'Orso d'oro ...La prima scena di Bad Luck Banging Or Loony Porn è un pugno nello stomaco: un rapporto sessuale tra un uomo e una donna consumato in tempo reale senza filtri né censure, insomma ...