Awed, due di picche da Beatrice Marchetti all'Isola dei Famosi: la reazione

Awed corteggia Beatrice Marchetti all'Isola dei Famosi 2021, ma riceve il due di picche e reagisce così alle parole della modella. Due di picche per Awed che, sull'Isola dei Famosi 2021, ha provato a corteggiare Beatrice Marchetti la quale, tuttavia, lo ha respinto sottolineando di avere un fidanzato in Italia. Awed, però, non ha gradito L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Marta42591029 : RT @sostemiamo_awed: Fan di Awed votate Beatrice per eliminarla , forza Fariba * i miei due preferiti sono 1 e 2 #faribona #prelemi #isola… - nannynoe1 : RT @sostemiamo_awed: Fan di Awed votate Beatrice per eliminarla , forza Fariba * i miei due preferiti sono 1 e 2 #faribona #prelemi #isola… - pierpaolo_e : RT @sostemiamo_awed: Fan di Awed votate Beatrice per eliminarla , forza Fariba * i miei due preferiti sono 1 e 2 #faribona #prelemi #isola… - sostemiamo_awed : Fan di Awed votate Beatrice per eliminarla , forza Fariba * i miei due preferiti sono 1 e 2 #faribona #prelemi… - Forgotten_X_Kid : Awed e la Lodo dimostrano entrambi 30 anni. E poi scopri che invece tra i due passano 14 anni di differenza #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Awed due ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Diretta e eliminato: Elisa Isoardi con benda all'occhio ... sicuramente avranno luogo molti chiarimenti e scontri, uno tra questi potrebbe avere come protagonisti Awed e Beatrice Marchetti . Dal due di picche che la modella ha dato all'influencer nella ...

Beatrice Marchetti e Awed 'coppia' in crisi/ "hai fidanzato ma?" corteggiamento a freno Le domande di Beatrice però sono destinate a restare aperte, almeno fino alla decisione di Awed di ... Mi sembra che vuoi tenere due piedi in una scarpa. Sei una ragazza fidanzata però dall'altra parte ...

Isola dei Famosi 2021, news: Elisa e Brando tornano in Italia. Chi è in nomination? Infortunio per i due naufraghi, che sono costretti ad abbandonare il reality. Tornano in gioco Miryea Stabile e Vera Gemma ...

Isola dei famosi 2021, Awed respinto da Beatrice Marchetti: “Mi ha usato” Se in un primo momento Beatrice aveva smentito di poter essere attratta da un tipo come lui, in settimana si lasciata parecchio lusingare dai ...

