(Di giovedì 15 aprile 2021) Viene considerato un “” perché la specie è stata “descritta come estinta nel Nord Atlantico dal 1700 e viene osservata oggi solo nel Nord Pacifico”, come ripota la onlus “Oceanomare Delphis”. All’Isola dialcuni barcaioli hanno incontrato, mercoledì 14 aprile, una. A confermarlo, dopo un’attenta analisi degli esperti e grazie aigirati dai barcaioli, sono alcune caratteristiche fisiche, come “l’assenza di pinna dorsale, le cicatrici/macchie bianche intorno allo sfiatatoio e la cresta dorsale”. Ad attirare l’attenzione del marinaio è stata una “spruzzata” del cetaceo. L’incontro è considerato eccezionale, come sottolinea la onlus, che specifica: “Nel 2010, Aviad Scheinin e colleghi documentarono uneccezionale ...

Advertising

ilfattovideo : Avvistamento “rarissimo” a Ponza: filmata una balena grigia. Ecco il video -

Ultime Notizie dalla rete : Avvistamento rarissimo

Uneccezionale, considerato il primo assoluto in Italia , quello avvenuto nella zona del Frontone: il cetaceo, diffuso soprattutto nel Pacifico manell'Atlantico e nel ...... che conferma come si tratti di un esemplare di Eschrichtius robustus,nel Mediterraneo ". e ancor più rare in Mediterraneo dove, nel 2010, fece scalpore l'di un esemplare in ...Una balena grigia nel mare intorno all'isola di Ponza. Un avvistamento eccezionale, considerato il primo assoluto in Italia, quello avvenuto nella zona del Frontone: il cetaceo, ...Francesca Romana Reinero, biologa marina, e Sabina Airoldi, dell’Istituto Tethys, confermano: «Un esemplare rarissimo nelle nostre acque» ...