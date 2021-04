Aurora Ruffino sulle esperienze negative del passato: come ha superato il dolore (Di giovedì 15 aprile 2021) La giovane attrice Aurora Ruffino ha parlato delle esperienze negative che hanno segnato il suo passato: ecco come l’attrice ha superato il dolore. Aurora Ruffino sui dolori del passato (Instagram)Torna questa sera su Rai 1 in prima serata la serie televisiva molto amata dal pubblico italiano: Un passo dal cielo, giunta ormai alla sua sesta stagione. Nel cast anche lei, la giovane attrice Aurora Ruffino. Lei interpreta Dafne, un personaggio che è in questo momento nella storia in bilico tra la vita e la morte. Dafne è in coma, ma alla fine della scorsa puntata l’abbiamo vista muovere appena appena la mano, quando la sua piccola è andata a trovarla. ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) La giovane attriceha parlato delleche hanno segnato il suo: eccol’attrice hailsui dolori del(Instagram)Torna questa sera su Rai 1 in prima serata la serie televisiva molto amata dal pubblico italiano: Un passo dal cielo, giunta ormai alla sua sesta stagione. Nel cast anche lei, la giovane attrice. Lei interpreta Dafne, un personaggio che è in questo momento nella storia in bilico tra la vita e la morte. Dafne è in coma, ma alla fine della scorsa puntata l’abbiamo vista muovere appena appena la mano, quando la sua piccola è andata a trovarla. ...

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ruffino This Is Us 5, la recensione: torna l'epopea familiare che gioca col tempo (e con le emozioni del pubblico) ... Flaminia Gressi e Michela Straniero, prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, la controparte italiana avrà Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Pietro e Rebecca, una giovane ...

Un Passo dal Cielo 6: ritorno inatteso nella vita del commissario Il primo episodio ? dal titolo 'La domesticazione dell'Uomo' ? vede il risveglio di Dafne (Aurora Ruffino). È il momento di sciogliere i nodi del rapporto con il padre, il solitario e burbero ...

Un passo dal cielo: chi è Aurora Ruffino, l’attrice che fa Dafne Mair? Età, vita privata, Noi, Instagram Un passo dal cielo: chi è Aurora Ruffino, l'attrice che fa Dafne Mair? Ecco cosa c'è da sapere sulla giovane e talentuosa artista!

Un Passo dal Cielo 6: ritorno inatteso nella vita del commissario Terzo appuntamento in prima serata su Rai1 con ‘Un Passo dal Cielo 6 - I guardiani?: scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi in onda.

