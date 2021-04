Audi Q4 e-tron | ecco la Suv media 100% elettrica – FOTO

trong>Audi

trong>Audi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) Si chiama Q4 e-la prima Suvdi medie dimensioni dell’trong>. È costruita sulla base della piattaforma modulare Meb, appositamente ingegnerizzata dal gruppo Volkswagen per accogliere meccaniche a batteria. Lunga 4,6 metri, l’auto è declinata anche in versione Sportback, con tetto spiovente e piglio da coupé. Per il mercato italiano il prezzo di partenza è di 45.700 euro (2.050 in più per la versione Sportback), con arrivo nelle concessionarie fissato per giugno. Molto curati gli interni, come da tradizionetrong>: l’interfaccia di comando sfrutta la strumentazione digitale con pannello lcd da 10,25” e il sistema multile touch con schermo di 10,1” (optional quello da 11,6”). Da segnalare la presenza dell’head-up ...