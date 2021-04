Advertising

sportmediaset : Arsenal, l'annuncio di #Aubameyang: 'Ho contratto la malaria'. #SportMediaset - passionepremier : Aubameyang, annuncio choc: “Ho la malaria”. Contratta in ritiro con il Gabon - CorSport : #Aubameyang, annuncio choc: 'Ho preso la malaria' ?? - 100x100Napoli : L'annuncio dell'attaccante dell'Arsenal - Marylena_88 : RT @sportmediaset: Arsenal, l'annuncio di #Aubameyang: 'Ho contratto la malaria'. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Aubameyang annuncio

LONDRA (Inghilterra) - Attraverso un post sul proprio profilo Instagram l'attaccante dell' Arsenal Pierre - Emerickha annunciato di aver contratto la malaria. "Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Sfortunatamente ho contratto la malaria alcune settimane fa mentre ero con la nazionale ...Pierre - Americk Aubemayang non è sceso in campo per il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Slavia Praga e il motivo l'ha spiegato lo stesso attaccante gabonese: 'Sfortunatamente ...Brutte notizie per l'Arsenal con Pierre-Emerick Aubameyang che ha contratto la malaria al suo ritorno dal Gabon dopo la nazionale.L'attaccante dell'Arsenal su Instagram: Non mi sentivo davvero me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerò più forte che mai.