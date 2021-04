Atletica | Roma | domani sprint allo stadio dei Marmi | debutta Scotti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021), 15 apr. (Adnkronos) - Due gare in un'ora. Due volte sui blocchi per testarsi a quindici giorni dalle World Relays di Chorzow (Polonia, 1-2 maggio). Edoardoè l'atleta più atteso della prima edizione diFestival, il meeting interamente dedicato alla velocitàdeidel Foro Italico. L'ultima gara all'aperto, e che gara, l'ha corsa a pochi metri da dove sfreccerà nel pomeriggio di venerdì: era il Golden Gala, era loOlimpico e la notte magica della vittoria in Diamond League con la migliore prestazione italiana under 23 dei 400 metri (45.21) sottratta a Claudio Licciardello. Proprio l'ex azzurro è l'ideatore dell'evento che ospita alcuni degli staffettisti azzurri, nello scenario sempre ricco di fascino dei ...