Atalanta | Pessina guarito dal Covid | il comunicato del club News

Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, è guarito dal Covid dopo la notizia della positività nei giorni scorsi. Può esserci con la Juventus

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Pessina Atalanta, Pessina negativo al Covid: sarà disponibile contro la Juventus 'Nella giornata odierna - ha scritto l'Atalanta sul proprio sito ufficiale - il calciatore Matteo Pessina è stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per Covid - 19 che ha ...

