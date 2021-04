Atalanta | Matteo Pessina è negativo al Covid | può giocare contro la Juventus

(Di giovedì 15 aprile 2021) Bergamo - Via libera per, iI giocatore dell'e dell'Italia dopo nove giorni è finalmenteal. Il centrocampista brianzolo, rimasto sempre asintomatico, era ...

Bergamo - Via libera perPessina , iI giocatore dell'e dell'Italia dopo nove giorni è finalmente negativo al Covid. Il centrocampista brianzolo, rimasto sempre asintomatico, era risultato positivo al quinto ...'Nella giornata odierna - ha scritto l'sul proprio sito ufficiale - il calciatorePessina è stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per Covid - 19 che ha ...Buone notizie per l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a tre giorni dalla sfida contro la Juventus, crocevia fondamentale per la corsa Champions League. Torna ...Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, è guarito dal Covid dopo la notizia della positività nei giorni scorsi. Può esserci con la Juventus ...