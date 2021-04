ASUS ROG Keris: il mouse ultraleggero arriva in Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nuovo mouse ASUS ROG Keris arriva in Italia con tutta la sua leggerezza: si tratta di un modello semplice, lineare e soprattutto molto leggero, ma ovviamente anche molto prestante ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia l’arrivo in Italia di ROG Keris, mouse ultraleggero pensato per il gaming competitivo. ROG Keris è un mouse leggero di appena 62 grammi, cavo escluso, che presenta l’esclusivo push-fit socket per un cambio degli switch rapido e semplice e una serie di soluzioni che ne migliorano l’ergonomia: pulsanti in PBT, cavo ROG Paracord e illuminazione Aura Sync RGB. ASUS ROG Keris: progettato con il contributo dei professionisti Nel ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 15 aprile 2021) Il nuovoROGincon tutta la sua leggerezza: si tratta di un modello semplice, lineare e soprattutto molto leggero, ma ovviamente anche molto prestanteRepublic of Gamers (ROG) annuncia l’arrivo indi ROGpensato per il gaming competitivo. ROGè unleggero di appena 62 grammi, cavo escluso, che presenta l’esclusivo push-fit socket per un cambio degli switch rapido e semplice e una serie di soluzioni che ne migliorano l’ergonomia: pulsanti in PBT, cavo ROG Paracord e illuminazione Aura Sync RGB.ROG: progettato con il contributo dei professionisti Nel ...

mkersofficial : ??WEEK 2?? Secondo appuntamento della settimana con il Rainbow Six Siege Pg Nationals. Rimanete sintonizzati per i… - tuttoteKit : #Asus ROG Keris: il mouse ultraleggero arriva in Italia #AsusROG #tuttotek - AkibaGamers : ASUS annuncia oggi che il mouse da gaming ROG Keris è ora disponibile in Italia, presso il proprio store e altri ri… - zazoomblog : ASUS ROG annuncia il nuovo ROG Keris - Stoupwhiff : ASUS Republic of Gamers, anche conosciuta come ROG, ha annunciato l’arrivo nel mercato italiano del nuovo ROG Keris… -