AstraZeneca, nuova decisione: “Vaccino sospeso per militari e forze dell’ordine” (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr – La somministrazione del Vaccino AstraZeneca è stato sospesa da oggi a militari e forze dell’ordine. E’ quanto rivelato da Adnkronos che ha avuto modo di visionare una comunicazione interna. AstraZeneca sospeso a militari e forze dell’ordine. Il documento “E’ sospesa momentaneamente la vaccinazione con Vaxzevria (AstraZeneca)” per i militari e le forze dell’ordine in Italia “fino a nuova disposizione”. E’ l’ultima novità riguardante il Vaccino anti Covid tuttora al centro di polemiche per le segnalazioni di rari casi di trombosi. Il documento in questione, come precisato dalla stessa Adnkronos, segue la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr – La somministrazione delè stato sospesa da oggi a. E’ quanto rivelato da Adnkronos che ha avuto modo di visionare una comunicazione interna.. Il documento “E’ sospesa momentaneamente la vaccinazione con Vaxzevria ()” per ie lein Italia “fino adisposizione”. E’ l’ultima novità riguardante ilanti Covid tuttora al centro di polemiche per le segnalazioni di rari casi di trombosi. Il documento in questione, come precisato dalla stessa Adnkronos, segue la ...

