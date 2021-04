AstraZeneca e trombosi, Speranza: “E’ sicuro, 18 casi fatali su 32 milioni di dosi” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il vaccino AstraZeneca, sotto i riflettori per le segnalazioni di rari casi di trombosi, è efficace e sicuro. Lo ribadisce il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento alla Camera. “Su 32 milioni di vaccinazioni effettuate e 222 segnalazioni sono stati registrati 86 eventi avversi e, di questi, 18 sono risultati fatali”, dice riferendosi al vaccino che, dopo le segnalazioni relative a rari casi di trombosi, in Italia è stato raccomandato per gli over 60. Chi ha ricevuto la prima dose AstraZeneca riceverà anche la seconda dose dello stesso farmaco. “Ci sono studi e ricerche autorevoli che, a mio avviso, rischiano però di non essere sufficienti a dissipare i dubbi che in questi giorni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021) Il vaccino, sotto i riflettori per le segnalazioni di raridi, è efficace e. Lo ribadisce il ministro della Salute, Roberto, nel suo intervento alla Camera. “Su 32di vaccinazioni effettuate e 222 segnalazioni sono stati registrati 86 eventi avversi e, di questi, 18 sono risultati”, dice riferenal vaccino che, dopo le segnalazioni relative a raridi, in Italia è stato raccomandato per gli over 60. Chi ha ricevuto la prima dosericeverà anche la seconda dose dello stesso farmaco. “Ci sono studi e ricerche autorevoli che, a mio avviso, rischiano però di non essere sufficienti a dissipare i dubbi che in questi giorni ...

AstraZeneca e trombosi, Speranza: “È sicuro, 18 casi fatali su 32 milioni di dosi” Il vaccino AstraZeneca, sotto i riflettori per le segnalazioni di rari casi di trombosi, è efficace e sicuro. Lo ribadisce Speranza ...

Insegnante morta dopo il vaccino Astrazeneca, esposto dei familiari: “Vogliamo la verità” I familiari di Cinzia Pennino, 44 anni, la docente di scienze morta a Palermo due settimane dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca hanno depositato un esposto e un'istanza di acces ...

